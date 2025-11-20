Was soll man da noch sagen? Gold rennt, ja stürmt, von einem Allzeithoch zum nächsten. In nur drei Monaten seit August ist der Preis des Edelmetalls je Unze um rund 30 Prozent gestiegen. Seit Jahresanfang liegt der Gewinn bei etwa 50 Prozent. Und so, wie es derzeit aussieht, ist ein Ende des Gold-Rush fast schon wie á la Klondike Ende des 19. Jahrhunderts nicht in Sicht.