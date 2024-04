Mercedes-Benz will künftig nämlich überschüssige Gelder nicht nur in Dividenden, sondern auch noch regelmässig in Aktienrückkäufe investieren. Derzeit läuft bereits ein Aktienrückkauf und nach dessen Ende will das DAX-Mitglied gleich noch einmal drei Milliarden Euro, das sind rund 3,5 Prozent des Grundkapitals, in den Erwerb eigener Aktien stecken. Die Papiere sollen danach eingezogen werden. Die Zahl der Aktien sinkt somit und dadurch steigt der Gewinn je Anteil und damit auch künftige Dividenden beständig an.