Angesichts des deutlichen Kursverfalls der letzten Wochen scheinen Börsianer das aber noch nicht so recht zu glauben. Denn nicht nur der Kurs der Aktie, auch der Umsatz an der Nasdaq ist in den letzten sechs Wochen ordentlich zusammengeschrumpft. Lag das durchschnittliche Handelsvolumen von Netflix an der Börse in New York in den letzten fünf Tagen bei nur noch rund 1,5 Milliarden Dollar täglich, so war es in den letzten 250 Handelstagen mit 2,7 Milliarden Dollar am Tag fast noch doppelt so hoch. Netflix ist derzeit also beinahe in Vergessenheit geraten.