Konnte Intel seinen Umsatz in den drei Monaten ohnehin schon um drei Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar steigern, so verbesserte sich das Ergebnis markant. Schrieb der Prozessorhersteller im Vorjahreszeitraum mit 16,6 Milliarden Dollar den grössten Quartalsverlust der Firmengeschichte, so stand nun ein Gewinn von 4,1 Milliarden Dollar in den Büchern. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,23 Dollar eindeutig über der Konsensschätzung der Analysten. Diese hatten nur mit einem Ergebnis von 0,01 Dollar gerechnet. Damit nicht genug. Manager Tan kündigt für das Schlussquartal ebenfalls einen Gewinn an. Das Ergebnis soll dann bei 0,08 Dollar je Aktie liegen. Fundamental ist Intel damit auf dem besten Weg zum Turnaround und dem Sprung zurück in die Gewinnzone.