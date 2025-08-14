Die Empfehlung läuft wie geschmiert. Vor zwei Wochen wurde an dieser Stelle zum Einstieg bei Intel geraten. Die Aktie des Prozessorherstellers notierte damals an der starken Unterstützung um 20 Dollar. Von dort war der Kurs von Intel in den zwölf Monaten davor schon siebenmal nach oben abgeprallt und dann jeweils zumindest um rund zehn Prozent gestiegen.