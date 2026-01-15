Das war im vergangenen Sommer. Schon kurz danach kamen Meldungen über einen Einstieg des Tech-Giganten Nvidia bei Intel und über eine Kooperation der beiden Unternehmen. Und seither ist die Intel-Aktie nicht mehr zu bremsen. Seit August hat sich der Kurs des Nasdaq-Mitglieds verdoppelt. Ein damals an dieser Stelle von mir empfohlener Call (ISIN: CH1408370778) ist seither, in nur fünf Monaten, um 400 Prozent gestiegen, hat sich damit also verfünffacht. Die Aktie steht nun auf einem Zwei-Jahres-Hoch.