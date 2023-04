"L“ is for Luxury – "L“ steht für Luxus. Betrachtet man den Geschäftsverlauf von L'ORÉAL aus Clichy, am Stadtrand von Paris, ist Luxus offensichtlich so gefragt wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr steigerte das Kosmetikunternehmen mit seinen rund drei Dutzend Luxusmarken nicht nur den Umsatz um 18,6 Prozent auf 38,3 Milliarden Euro, sondern schaffte mit einem operativen Gewinn von 7,5 Milliarden Euro – ein Anstieg um rund 30 Prozent – einen neuen Ergebnisrekord.