Ein Call mit einem Hebel von 4,2 (ISIN: CH1434200908) wäre bei LVMH-Kursen von 600 Euro schnell mehr als 50 Prozent im Plus. Ein Zertifikat mit 7er-Hebel (ISIN: CH1427150243) verspricht dann sogar Gewinne von über 70 Prozent. Ein Call mit 8er-Hebel (ISIN: CH1432434301) könnte sich sogar annähernd verdoppeln. Sollte LVMH nach Rückkehr in die Trading-Range sogar in Richtung 700 Euro durchmarschieren, wären bei den Zertifikaten sogar in etwa doppelt so hohe Gewinne zwischen rund 80 und 200 Prozent drin.