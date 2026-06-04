Ein Call mit konstantem 6er-Hebel (ISIN: CH1543905462) könnte sich bei einem zügigen Rebound von Mercedes-Benz von der Unterstützung bei 50 Euro auf ein erstes Kursziel von 60 Euro oder um 20 Prozent mehr als verdoppeln. Ein etwas riskanteres Zertifikat mit 14er-Hebel (ISIN: CH1452471134) würde sich dann sogar mehr als verdreifachen. Wer davon ausgeht, dass die Unterstützung im Bereich von 50 Euro nicht weiter unterschritten wird, der legt sich sogar einen Call mit hochspekulativem 25er-Hebel (ISIN: CH1564087398) ins Depot. Sollte Mercedes-Benz ohne weitere Kursverluste zügig auf 60 Euro steigen, würde dieses Zertifikat auf das Fünffache steigen.