Tatsächlich zeigen die Zahlen nach unten. Zwar konnte Mercedes den Gewinn im zweiten Quartal um 13,5 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro ausbauen. Doch die Entwicklung im Kerngeschäft mit Pkw ist alles andere als erfreulich. Insbesondere auch wegen der Krise am chinesischen Automarkt ging der Umsatz in der Pkw-Sparte im Quartal um 3,3 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro nach unten. In der Autosparte kam es so zu einem Rückgang beim operativen Ergebnis um ein Viertel.