In den nächsten Wochen und zumindest im ersten Quartal 2025 könnte die Aktie von Meta weiter steigen. In den letzten zwei Jahren, seit Anfang 2023, ist die Aktie des Betreibers der Social-Media-Plattform Facebook und Experten für künstliche Intelligenz (KI) ohnehin einer der Top-Performer an der Wallstreet, an der Technologiebörse Nasdaq.