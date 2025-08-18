Anleger fragen sich: Ist der Aufschwung nun vorbei oder geht die Party weiter? Die Charttechnik sagt: Meta könnte in den nächsten Wochen weiter nach oben laufen. Denn der Titel notiert noch deutlich unter der oberen Begrenzungslinie des Aufwärtstrends aus 2023. Diese verläuft bei etwa 850 Dollar - also zum aktuellen Kursniveau ein weiterer Anstieg um rund acht Prozent. Zwar ist Meta vom Aufwärtstrend in den letzten knapp drei Jahren schon mehrmals nach unten abgeprallt. Aber zuvor war die Aktie eben auch mehrfach auf den Trendlinie nach oben gestiegen.