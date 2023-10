Mit ein Grund für den starken Umsatzanstieg war der Einsatz von Werbetechnologien auf Basis künstlicher Intelligenz. In diesen Bereich will Meta-CEO Zuckerberg im nächsten Jahr kräftig investieren. Hoffnungen macht sich Zuckerberg mit der neuen Version seiner Brille für virtual reality. Allerdings nicht kurzfristig. Diese Sparte ist zwar hochdefizitär. In diesem Jahr gab es damit bereits einen Verlust von 25 Milliarden Dollar und Zuckerberg rechnet dort künftig mit einem noch höheren Minus. Aber das Segment bietet enorme Wachstumsphantasie, und wenn man es genau betrachtet, war Meta – damals noch als Facebook – am Anfang auch noch Zukunftsmusik.