Der Periodenüberschuss legte sogar überproportional um 24 Prozent auf 27,2 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn je Aktie ging ebenfalls um 24 Prozent auf 3,65 Dollar nach oben. Besonders unter Beobachtung steht bei Microsoft, wie bei vielen anderen grossen Tech-Konzernen, die Umsatzentwicklung im Bereich Cloud und KI. Dort verzeichnete das Unternehmen in den drei Monaten einen Umsatzanstieg um 27 Prozent auf 46,7 Milliarden Dollar. Damit erzielt Microsoft inzwischen im Cloud-Segment schon zwei Drittel seiner Umsätze. Bemerkenswert ist die Gewinnspanne – aber nicht untypisch für Lizenzgeschäfte und Software-Dienstleistungen – von rund 30 Prozent. Und zwar nach Steuern!