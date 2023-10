Der Konflikt in Nahost in Israel könnte sich zum Pulverfass für die ganze Region entwickeln. Wegen der politischen Unsicherheiten hat Gold in nur zwei Wochen 150 Dollar je Unze zugelegt und dadurch wichtige Chartmarken erreicht oder übersprungen. Gerät die Lage in Nahost aus dem Ruder, könnte das Edelmetall noch weit stärker gefragt sein als derzeit.