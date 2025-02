Immerhin hat der Euro Stoxx 50 auch auf dem aktuell erhöhten Niveau immer noch enormes Nachholpotential. Die EU will mit USA wetteifern. Aber während S&P 500 oder Nasdaq 100 in den USA in den letzten zehn Jahren auf das Drei- und Vierfache gestiegen sind, dümpelt der Euro Stoxx 50 seit 2015 mit einem kleinen Anstieg um 50 Prozent in zehn Jahren mehr oder weniger vor sich hin.