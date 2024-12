Zwar konnte Silber in den letzten Wochen in Relation zu Gold schon wieder etwas Boden gut machen. Aber das Gold/Silver-Ratio liegt mit 85 immer noch relativ hoch. Betrachtet man nämlich die Entwicklung der beiden Edelmetalle zueinander, so zeigt sich in den letzten zwei Jahren ganz klar: Das Preisverhältnis von Gold zu Silber war von zwischenzeitlichen Hochs um 90 immer wieder ganz schnell wieder zurück auf etwa 80 gesunken. Gold war in zwei Jahren bereits achtmal "nur" 80mal so teuer wie Silber und nicht 85mal so viel wert wie aktuell.