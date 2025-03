Eine Erholung scheint bei historischer Betrachtung mehr als wahrscheinlich. So kam es an der Nasdaq beispielsweise in den letzten vier Jahren – in 2021, 2022 und 2023 – dreimal ab etwa Mitte oder Ende Februar zu einer mehr oder weniger starken Korrektur. Aber dann in den folgenden Wochen ging es wieder nach oben, und im April waren Kurslevels über dem Ausgangsniveau vom Februar erreicht.