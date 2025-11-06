Das ist jetzt wieder passiert. Vom neuen Allzeithoch vor einer Woche hat der Nasdaq 100 Anfang der Woche etwas nachgegeben. Gründe finden sich genug. Etwa erneute Sorgen über die künftige Zinspolitik der US-Notenbank Fed. Möglicherweise senken die US-Währungshüter den Leitzins doch nicht so schnell wie erwartet. Dann verunsichert auch der aktuelle Shutdown in den USA, eine Haushaltssperre, weil sich Parlament und US-Präsident derzeit nicht auf einen Haushalt einigen. Der Shutdown dauert bereits fünf Wochen und ist damit der längste in der US-Geschichte.