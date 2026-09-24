Zurück zum Nasdaq 100. Da der Index von den sieben Schwergewichten dominiert wird, ziehen diese den gesamten Markt wegen des Booms im KI-Bereich mit sich nach oben. Da gibt es angesichts des ungebremsten Wachstums bei künstlicher Intelligenz, bei Cloud und damit eng verbunden bei Rechenzentren einfach kein Halten mehr. Dazu kommt: Die grossen Sieben verfügen zusammen über eine Nettoliquidität von etwa 500 Milliarden Dollar. Angesichts eines so enormen Finanzpolsters zeigen selbst Zinserhöhungen wie aktuell durch die US-Notenbank keine Wirkung auf die Kursentwicklung der grossen Tech-Riesen. Denn Finanzierungsprobleme, wie im Zusammenhang mit Tech häufig vermutet, existieren dort einfach nicht.