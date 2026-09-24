Die Technologiebörse Nasdaq 100 – der weltweite Leitindex für Tech-Unternehmen – hat vor wenigen Tagen ein Rekordniveau erreicht. Eigentlich müssten Techs im aktuellen Umfeld eher schwach sein. Die Unsicherheit in Nah-Ost – Stichwort Strasse von Hormus, Saudi Arabien, Yemen, Huthis und Huthi-Milizen im Irak – ist hoch und in diesem Umfeld hat die US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche auch noch die Leitzinsen erhöht. Und das alles wäre eigentlich ein Grund für Anleger Tech-Aktien, die eher risikobehaftet sind, zu verkaufen, auszusteigen.
Dennoch zeigen sich Tech-Werte krisenfest. Das hat Gründe. Das Wachstum im KI-Bereich ist ungebremst, geht sogar mit steigendem Tempo voran. Nvidia etwa als ganz wichtiger Player in dem Sektor wächst im dreistelligen Prozentbereich. Und die Perspektiven für die nächsten Monate und Quartale sind exzellent.
Und mit der starken Entwicklung bei Nvidia und ebenfalls überwiegend guten bis sehr guten operativen Daten der anderen Firmen aus der Gruppe der «Magnificent Seven», der Companies mit einem Börsenwert weit über 1,0 Billionen Dollar, wie etwa einer Meta, Amazon, Apple oder Microsoft, geht es mit dem Nasdaq 100-Index immer weiter nach oben.
Kursentwicklung Nasdaq 100
Immerhin entfallen auf die grossen Sieben im Tech-Segment fast 50 Prozent der Börsenkapitalisierung des gesamten Nasdaq 100-Index. Wenn man so will, kann man auch sagen, die Magnificant Seven dominieren den weltweiten Technologiemarkt.
Hier zeigt ein einfacher Vergleich die wahren Dimensionen. Alleine Nvidia kommt mit einem Börsenwert von rund 4,0 Billionen – das sind 4000 Milliarden – Franken in etwa auf das Dreifache des Gewichts des gesamten SMI mit seinen 20 Indexmitgliedern. Apple, Amazon, Microsoft und Nvidia sind mit zusammen etwa 15 Billionen Dollar rund zehnmal so viel wert wie alle Firmen im SMI.
Zurück zum Nasdaq 100. Da der Index von den sieben Schwergewichten dominiert wird, ziehen diese den gesamten Markt wegen des Booms im KI-Bereich mit sich nach oben. Da gibt es angesichts des ungebremsten Wachstums bei künstlicher Intelligenz, bei Cloud und damit eng verbunden bei Rechenzentren einfach kein Halten mehr. Dazu kommt: Die grossen Sieben verfügen zusammen über eine Nettoliquidität von etwa 500 Milliarden Dollar. Angesichts eines so enormen Finanzpolsters zeigen selbst Zinserhöhungen wie aktuell durch die US-Notenbank keine Wirkung auf die Kursentwicklung der grossen Tech-Riesen. Denn Finanzierungsprobleme, wie im Zusammenhang mit Tech häufig vermutet, existieren dort einfach nicht.
Und da wird aktuell die Kursentwicklung des Nasdaq 100 interessant. Der Index ist vor wenigen Tagen nicht nur über den Widerstand bei der psychologischen Marke von 30'000 Punkten nach oben ausgebrochen, sondern auch noch über das Allzeithoch vom Juni und über den Aufwärtstrend aus 2023. Legt man den langfristigen Aufwärtstrend aus 2018 zugrunde, dann hat der Nasdaq 100 dadurch Potential bis in den Bereich von 32'000 Punkten und darüber.
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Risikofreudige Anleger können dieses Kurspotential von rund zehn Prozent mit einem Call auf ein Vielfaches hebeln. Dann macht Börse erst richtig Spass. Ein ganz konservativer Call mit 3er-Hebel (ISIN: CH1447761862) könnte bei einem Kursanstieg des Nasdaq 100 um zehn Prozent rund 30 Prozent zulegen.
Ein Zertifikat mit 5er-Hebel (ISIN: CH1552052511) könnte 50 Prozent nach oben klettern. Ein Call mit 7er-Hebel (ISIN: CH1554964853) würde sogar 70 Prozent zulegen.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1447761862
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 21.029.40)
|Leonteq Securities
|Nasdaq 100 Index
|Long
|CHF
|Gering
|CH1552052511
VT Long Mini-Future (Stop Loss 24.850.00)
|Bank Vontobel
|Nasdaq 100 Index
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1554964853
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 26.002.30)
|UBS
|Nasdaq 100 Index
|Long
|CHF
|Hoch
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