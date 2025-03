Die erste Trump-Euphorie ist abgeflaut. Stürmten US-Aktien und vor allem die Techwerte an der Wall Street im Nasdaq 100 nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten Anfang November in den folgenden vier Wochen um rund zehn Prozent nach oben, so kommen die Werte im weltweiten Leitindex der Tech-Aktien seither per Saldo nicht mehr vom Fleck.