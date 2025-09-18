Gestern bekamen Tech-Aktien zwar einen ganz kleinen Dämpfer. Denn die US-Notenbank Fed hat den Leitzins «nur» um 0,25 Prozentpunkte zurückgefahren. Die Erwartung lag dagegen eher bei 0,5 Prozentpunkten, teils darüber. Und wenn Zinserwartungen enttäuscht werden, lastet das ganz besonders auf Tech-Werten. Denn das sind Wachstums-Unternehmen und die benötigen viel Geld – auch in Form von Schulden – um ihr Wachstum zu erreichen. Umso höher aber der Zins, umso schwieriger oder unattraktiver wird die Kreditaufnahme und dann ist das Wachstum gefährdet oder kommt nicht so schnell voran wie in einem Zinstief.