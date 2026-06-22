Sicher, Rückschläge kann es immer geben und die sind dann an der Nasdaq meist auch deutlich grösser als etwa im SMI. Aber die Wachstumsstory des Tech-Sektors wird noch viele Jahre und Jahrzehnte weiterlaufen. Gut möglich, dass eine SpaceX in 20 Jahren nach einer möglichen Besiedlung des Mars von einem aktuellen Billionen- dann auf ein Trillionen-Unternehmen aufsteigen wird. Und das wird den Nasdaq 100 weiter und jahrzehntelang massiv antreiben.