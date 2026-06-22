Die Empfehlung Anfang März war ein absoluter Volltreffer. Seither ging es mit der Technologiebörse Nasdaq 100 steil nach oben. 20 Prozent beträgt das Kursplus in weniger als vier Monaten. Die damals ebenfalls zum Kauf empfohlenen Calls (beispielsweise ISIN: CH1445476919 oder ISIN: CH1445476919) haben sich verdreifacht, sie liegen also mit 200 Prozent im Gewinn.
Getrieben wurde die Nasdaq von der Wiederbelebung des KI-Sektors. Gegen Ende 2025 hatten Zweifler noch vermutet, dass KI doch nicht das extrem hohe Wachstum im Tech-Sektor bringen würde und mit ihren Befürchtungen keinen Flächenbrand, aber massive Vorsicht bei Tech-Anlegern ausgelöst. Die Folge waren viele Monate lang schwache Tech-Börsen mit langem Seitwärtslauf.
Doch dann zeigten die Tech-Unternehmen wie etwa Samsung oder Nivdia, dass Tech nicht totzukriegen ist und immer weiter zulegt. Zuletzt wurden die Nasdaq 100 Titel durch den mehr als erfolgreichen Börsengang von SpaceX getrieben. Der neue Tech-Gigant von Elon Musk war beim IPO massiv überzeichnet und nach dem Börsenstart war die Nachfrage nach der Aktie immens, der Kurs ging durch die Decke. Innert weniger Tage hatte SpaceX 30 Prozent und mehr an Wert gewonnen.
SpaceX ist noch nicht einmal im Nasdaq 100 drin – die Indexaufnahme erfolgt voraussichtlich am 7. Juli. Aber die Frontwellen des Indexaufstiegs waren schon vorher im Nasdaq 100 zu spüren. Am Tag nach dem IPO von SpaceX legte der Tech-Index rund drei Prozent zu. Beflügelt hat sicher auch die schon wenige Tage nach dem SpaceX-IPO bekannt gegebene Übernahme von Anysphere, der Muttergesellschaft des auf Vibe Coding spezialisierten KI-Experten Cursor für 60 Milliarden Dollar durch SpaceX.
Wertentwicklung Nasdaq 100
Das sind inzwischen einfach alles nur noch irrsinnige Beträge, die da auf den Tisch der Tech-Milliardäre gelegt werden. Aber das ist gut für die Fantasie. Denn nach dem IPO hat SpaceX bei einem Börsenwert von etwa 2000 Milliarden Dollar exorbitante Mittel für weitere mögliche Übernahmen im Tech-Sektor zur Verfügung. Und jede Übernahme treibt die Fantasie, die Bewertung und damit die Kurse im Tech-Sektor weiter nach oben.
Rechnet man einmal die extremen Übertreibungsphasen im Index in den Jahren 1998 bis 2000 und 2020 sowie 2021 mit jeweils folgender massiver Korrektur heraus, so ist der Nasdaq 100 seit einem Seitwärtslauf Anfang der 90er-Jahre nur noch im Aufwind, explodiert, schiesst nach oben ab. Anders kann man das nicht bezeichnen.
In den letzten 30 Jahren ist der Index auf das 50fache gestiegen. Der SMI hat sich im selben Zeitraum nur vervierfacht. An der Nasdaq findet einfach die Zukunft statt mit extremem Wachstum. Indizes wie SMI, DAX oder EuroStoxx 50 sind einfach überwiegend geprägt von Old Economy und mehr oder weniger Status quo, geringem Wachstum. Da ist – in Relation zum Nasdaq 100 – keine Musik drin.
Sicher, Rückschläge kann es immer geben und die sind dann an der Nasdaq meist auch deutlich grösser als etwa im SMI. Aber die Wachstumsstory des Tech-Sektors wird noch viele Jahre und Jahrzehnte weiterlaufen. Gut möglich, dass eine SpaceX in 20 Jahren nach einer möglichen Besiedlung des Mars von einem aktuellen Billionen- dann auf ein Trillionen-Unternehmen aufsteigen wird. Und das wird den Nasdaq 100 weiter und jahrzehntelang massiv antreiben.
Ist der Index damit langfristig betrachtet mehr als aussichtsreich, so setzen risikofreudige Anleger schon kurzfristig auf weitere Kurssteigerungen im Nasdaq 100. Die Indexaufnahme von SpaceX könnte den Index ab 7. Juli verstärkt in den Fokus von Anlegern und Investoren bringen.
Aktuell läuft der Index in einer Trading-Range zwischen 28'700 und 30'700 Punkten. Die Indexaufnahme von SpaceX könnte den Ausbruch aus dieser Handelsspanne bringen. Dann halte ich - möglicherweise noch im Juli oder August - im Nasdaq 100 auch Kurse um 32'000 oder 33'000 Punkten – ein Kursplus von rund fünf bis knapp zehn Prozent – für möglich.
Passende Partner-Produkte zu Nasdaq 100 (Calls)
Ein Call mit 5er-Hebel (ISIN: CH1550051853) und einem Knock-out bei rund 23929 Indexpunkten und damit ein noch sehr konservatives Zertifikat, könnte bei einem Kursanstieg des Nasdaq 100 auf 32'000 Punkte etwa 25 Prozent zulegen. Ein Call mit 7er-Hebel (ISIN: CH1548157341) mit noch immer nicht zu riskantem Stopp-Loss bei etwa 25768 Punkten könnte sogar 35 Prozent steigen.
Ein echter Knaller könnte ein Call mit hohem 12er-Hebel (ISIN: CH1562888235) werden. Das Zertifikat ist zwar bei einem Stopp-Loss bei rund 27'884 Punkten schon relativ riskant. Ein Rücksetzer im Nasdaq 100 um etwa zehn Prozent würde das Aus dieser Spekulation bedeuten. Aber dafür sind auch die Gewinnaussichten mehr als verlockend.
Sollte der Nasdaq 100 jetzt nach oben ausbrechen und auf 32'000, vielleicht sogar 33'000 Punkte oder um bis zu knapp zehn Prozent nach oben durchmarschieren, wären mit diesem Zertifikat Gewinne von mehr als 100 Prozent drin. Aber das ist an der Börse und bei jeder Geldanlage eben immer ein Zielkonflikt: Hohe Rendite geht mit höheren Risiken einher, geringe Risiken sind mit geringen Renditen verbunden. Ansonsten wäre Börse einfach doch zu simpel und würde sich einfach zu billig verkaufen.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1548157341
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 26.020.20)
|Bank Julius Bär
|Nasdaq 100 Index
|Long
|USD
|Mittel
|CH1550051853
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 24.163.80)
|UBS
|Nasdaq 100 Index
|Long
|CHF
|Gering
|CH1562888235
VT Long Mini-Future (Stop Loss 28.160.00)
|Bank Vontobel
|Nasdaq 100 Index
|Long
|CHF
|Hoch
Wichtiger Hinweis:
Sämtliche Darstellungen und andere Veröffentlichungen in diesem [Trading-Ideen-]Artikel dienen ausschliesslich der Information. Insbesondere stellen die "Passende Produkte" weder eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Erwerb resp. zu Veräusserung von Finanzinstrumenten dar, und können somit nicht als Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage erachtet werden. Jedes "passende Produkt" in diesem Trading-Ideen Artikel gibt lediglich die Meinung und persönliche Entscheidung des jeweiligen Autors wieder.