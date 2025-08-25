In den letzten 15 Jahren ging es mit dem Index elf Mal zischen August und Jahresende nach oben. Einmal gab es mehr oder weniger Stagnation, nur dreimal Kursrückgänge. In den elf Plus-Jahren waren oft Kurssteigerungen von zehn oder 15 Prozent drin. Man muss sich einfach nur die aktuelle operative Entwicklung der grossen Nasdaq-Mitglieder wie Microsoft, Meta, Nvidia oder Netflix ansehen: Die Zahlen zeigen nach oben und liegen oft oder meist über der Erwartung der Analysten.