Zum Vergleich: Der SMI hat sich in dem Zeitraum "nur" verdoppelt und bringt inklusive Dividenden ein jährliches Plus von rund sechs Prozent. Langfristig betrachtet sind US-Techwerte also nicht zu schlagen und brachten in einem Zeitraum vom 20 Jahren doppelt so viel Gewinn wie der SMI inklusive Dividende.