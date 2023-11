Die Inflationszahlen hatten dann auch Folgen auf die Aktienkurse. Zwar ging der Markt nach oben, aber nach Bekanntgabe der Daten waren vor allem Tech-Aktien gefragt. Tech bedeutet Wachstum und dafür ist viel Geld oft in Form von Krediten nötig. Die Nasdaq 100 mit den 101 grössten Techwerten an der Wall Street machte am Dienstag einen Sprung um mehr als zwei Prozent.