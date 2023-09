Anstatt der hohen Kursdynamik des ersten Halbjahres läuft Netflix nun seit Juni in einer Trading-Range nur seitwärts. Und darin stecken grosse Chancen für charttechnisch und trading-orientierte Anleger. Denn in den letzten drei Monaten konnte die Aktie schon viermal schnell in wenigen Wochen von der unteren Begrenzung der Handelsspanne bei rund 400 Dollar auf die obere Begrenzung der Trading-Range bei etwa 450 Dollar sprinten.