Bayer und Monsanto, Daimler und Chrysler, Heinz und Kraft Foods – das sind drei von vielen Mega-Übernahmen oder -Fusionen, die den Aktionären viele Jahre lang nur Kopfschmerzen und fallende Kurse oder nur noch fallende Kurse gebracht haben. Bayer hat mit Monsanto und Glyphosat-Streitereien voll in den Dreck gegriffen, Daimler und Chrysler haben nicht zusammengepasst, die Aktie von DaimlerChrysler hatte sich trotz Jahrtausendboom in 1999 und 2000 zum Jahr der Fusion 1998 fast halbiert. Und Kraft Heinz hat sich nach einem anfänglichen Kursanstieg kurz nach der Übernahme 2015 inzwischen gedrittelt.