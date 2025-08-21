Ein relativ wenig riskanter Call mit 3er-Hebel (ISIN: CH1387053023) könnte dann 30 Prozent zulegen. Ein riskanteres Zertifikat mit 10er-Hebel (ISIN: CH1444275734) könnten sich verdoppeln. Anleger, die zocken und bei einem schnellen Kursanstieg von Netflix um zehn Prozent richtig viel verdienen wollen, greifen zu einem Call mit 20er-Hebel (ISIN: CH1474035099). Sollte Netflix nicht unter die Unterstützung von 1200 Dollar und auf den Knock-out des Zertifikats von 1182 Dollar fallen, könnte sich der Einsatz schon bald verdreifachen.