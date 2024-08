Die Spekulation ging voll auf: Ende Mai wurde an dieser Stelle ein Call (ISIN: CH1327388075) auf Nvidia und den Mitte Juni bevorstehenden Aktiensplit des Herstellers von Grafikkarten zum Kauf empfohlen. Tatsächlich kletterte die Aktie des Nasdaq-Mitglieds in den folgenden zwei Wochen um bis zu rund 20 Prozent. Das brachte dem Call ein schnelles Plus von bis zu 80 Prozent.