Auch wenn der Schrecken Anlegern jetzt ganz tief in die Glieder gefahren ist: Es sprechen einige Dinge gegen einen Einbruch bei Nvidia & Co. Da ist mal die US-Regierung. Präsident Trump hat dem KI-Sektor in USA 500 Milliarden Dollar staatliche Förderung in Aussicht gestellt. In einem marktwirtschaftlichen oder vielleicht auch kapitalistischen wirtschaftsliberalen Land wie den USA sind solche Summen sicher mit einem deutlichen positiven Multiplikatoreffekt grösser eins verbunden. Aus 500 Milliarden staatlicher Förderung werden am Ende durch solche Effekte vielleicht 1 oder auch 2 Billionen Dollar.