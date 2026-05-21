Nvidia setzt sein Wachstum fort, obwohl eine Reihe von Analysten eher skeptisch waren. Die am Mittwoch nach Börsenschluss vom Anbieter von Grafikprozessoren und Chips für KI und Rechenzentren präsentierten Quartalszahlen lagen erneut über der Erwartung der Börsianer.
Und noch besser: Das rasante Wachstum der letzten Quartale und Jahre setzt sich fort. Konnte der Tech-Gigant aus Santa Clara in Kalifornien den Umsatz in den letzten drei Jahren Jahr für Jahr annähernd verdoppeln, so setzt sich dieser Schub auch im laufenden neuen Geschäftsjahr fort.
Im ersten Quartal 2026/27 steigerte Nvidia den Umsatz nämlich um 85 Prozent auf 81,6 Milliarden Dollar. Damit legte Nvidia sogar im Vergleich zum starken Wachstum im Schlussquartal 2025/26 noch einmal Tempo zu. Und im bis Ende Juli laufenden zweiten Quartal sollen die Erlöse sogar um mehr als 100 Prozent von 44,1 auf 91 Milliarden Dollar explodieren. Auch mit dieser Prognose liegt Nvidia wie so oft in den letzten Jahren über der Schätzung der Analysten.
Und dabei ist das Geschäft auch noch hochprofitabel. Der Periodenüberschuss im Quartal verdreifachte sich von 18,8 auf 58,3 Milliarden Dollar, das Ergebnis je Aktie schoss von 0,76 auf 2,39 Dollar nach oben. Auch das lag über dem Konsens der Analysten und im zweiten Quartal und dann auch im Gesamtjahr dürfte Nvidia die Erwartungen der Experten erneut deutlich übertreffen. Denn der Konsens für 2026/27 per Ende Januar 2027 geht von einem Gewinn je Aktie von 8,02 Dollar aus.
Da Nvidia schon im ersten Quartal 2,39 Dollar je Aktie verdient hat und bei gleichbleibender Marge von 75 Prozent in Q2 den Umsatz zum ersten Quartal um etwa zehn Prozent steigern will, ist im laufenden Dreimonatszeitraum eher mit einem Ergebnis von 2,50 oder 2,60 Dollar je Aktie zu rechnen. Die Analysten erwarten dagegen aktuell nur 1,96 Dollar je Anteil. Der Gewinn von Nvidia könnte damit in diesem Jahr bei zumindest 10,0 Dollar je Aktie landen.
Im nachbörslichen US-Handel am Mittwoch gab der Kurs von Nvidia zwar leicht nach. Aber das dürften eher Gewinnmitnahmen sein. Denn in diesem Jahr bringt der Titel bereits ein Kursplus von zehn Prozent. Im vergangenen Jahr kletterte der Kurs des Nasdaq-Mitglieds um 30 Prozent, 2024 gab es sogar eine Kursverdreifachung.
Aber diese extreme Wachstumsstory dürfte noch nicht zu Ende sein. Als Zeichen der Zuversicht und Stärke wird zudem die Quartalsdividende nun von 0,01 auf 0,25 Dollar je Aktie erhöht und gleichzeitig wurde ein weiterer Aktienrückkauf im Volumen von 80 Milliarden Dollar angekündigt. Zum Vergleich: Swisscom aus dem SMI hat einen gesamten Börsenwert von etwa 35 Milliarden Franken oder 40 Milliarden Dollar.
Mit geschätztem 22er-KGV auf Basis 2026/27 und einem 17er-KGV auf Basis 2027/28 ist die Aktie angesichts der enormen Zuwachsraten beim Gewinn mit Steigerungen im hohen zweistelligen oder gar dreistelligen Prozentbereich auch noch günstig bewertet.
Passende Partner-Produkte zu Nvidia (Calls)
Hier wären eher KGVs von 30, 40 oder mehr angebracht. Risikofreudige Anleger nutzen die aktuell noch verhaltene Kursentwicklung nach Vorlage der Zahlen zum Einstieg. Rein charttechnisch betrachtet sind jetzt Kurse im Bereich der oberen Begrenzungslinie des Aufwärtstrends aus 2024 im Bereich von 250 Dollar drin. Mit einem Call vervielfachen sie dabei das mögliche kurzfristige Kurspotential von zehn Prozent.
Ein Call mit 3er-Hebel (ISIN: CH1457820111) könnte dabei 30 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit 5er-Hebel (ISIN: CH1554977707) würde bei einem Nvidia-Kurs von 250 Dollar um 50 Prozent zulegen. Ein Call mit 12er-Hebel (ISIN: CH1564048994) könnte sich mehr als verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1457820111
VT Long Mini-Future (Stop Loss 150.22)
|Bank Vontobel
|Nvidia Corp.
|Long
|CHF
|Gering
|CH1554977707
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 185.24)
|UBS
|Nvidia Corp.
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1564048994
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 210.92)
|Leonteq Securities
|Nvidia Corp.
|Long
|CHF
|Hoch
Wichtiger Hinweis:
Sämtliche Darstellungen und andere Veröffentlichungen in diesem [Trading-Ideen-]Artikel dienen ausschliesslich der Information. Insbesondere stellen die "Passende Produkte" weder eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Erwerb resp. zu Veräusserung von Finanzinstrumenten dar, und können somit nicht als Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage erachtet werden. Jedes "passende Produkt" in diesem Trading-Ideen Artikel gibt lediglich die Meinung und persönliche Entscheidung des jeweiligen Autors wieder.