Und dabei ist das Geschäft auch noch hochprofitabel. Der Periodenüberschuss im Quartal verdreifachte sich von 18,8 auf 58,3 Milliarden Dollar, das Ergebnis je Aktie schoss von 0,76 auf 2,39 Dollar nach oben. Auch das lag über dem Konsens der Analysten und im zweiten Quartal und dann auch im Gesamtjahr dürfte Nvidia die Erwartungen der Experten erneut deutlich übertreffen. Denn der Konsens für 2026/27 per Ende Januar 2027 geht von einem Gewinn je Aktie von 8,02 Dollar aus.