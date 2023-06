Nvidia konnte wegen des steilen Anstiegs nun sogar in den exklusiven Club der Billionen-Companies eintauchen. Der Börsenwert des Herstellers von Grafikkarten und Chips für künstliche Intelligenz lag am Mittwoch nämlich erstmals bei mehr als 1000 Milliarden Dollar. In dieser Börsenliga spielen bisher nur die fünf US-Techwerte Amazon, Alphabet, Apple und Microsoft sowie die saudische Ölfirma Saudi Aramco.