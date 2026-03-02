Egal, wie man das betrachten mag: Rein fundamental gesehen ist Nvidia, noch dazu nach dem Kursverfall am Freitag, günstig zu haben. Obwohl der Gewinn in diesem Jahr um 65 Prozent steigen soll, gibt es die Aktie auf Basis dieser Schätzung mit 22er-KGV. Bei der Gewinnbewertung ist also noch deutlich Luft nach oben. 35er- oder gar 40er-KGVs und damit Kurse von 250 bis 300 Dollar scheinen möglich. Dazu kommt: Nvidia arbeitet bereits mit Hochdruck an der nächsten, noch besseren Prozessor-Generation. Diese dürfte 2027/28 den Ausbau der Marktstellung und weitere Rekordergebnisse bringen.