Nachdem Nvidia in den 30 Monaten zwischen Anfang 2023 und August 2025 regelrecht explodiert und auf das 15fache gestiegen war, dümpelt der Kurs des Tech-Konzerns seither per Saldo nur noch vor sich hin. In den letzten sechs Monaten liegt die Kursperformance bei mehr oder weniger null.
Dabei kommt Nvidia operativ nach wie vor rasend schnell voran, sogar schneller als von Analysten vorausgesagt. So stieg der Umsatz des Weltmarktführers bei Grafikprozessoren für KI im abgelaufenen Quartal zwischen November und Januar von 39,3 Milliarden um 73,3 Prozent auf 68,1 Milliarden Dollar. Analysten hatten 66,1 Milliarden Dollar vorausgesagt. Der Gewinn je Aktie legte im Dreimonatszeitraum sogar überproportional um 82,0 Prozent von 0,89 auf 1,62 Dollar zu und lag damit ebenfalls über der Schätzung der Experten. Diese hatten ein Ergebnis von 1,54 Dollar je Anteil vorausgesagt.
Ein Ende des Booms ist nicht absehbar. Zwar sind die Steigerungsraten im Vergleich zum enormen Wachstum in 2024/25 mit explosionsartigen Zuwächsen von etwa 250 und sogar 500 bis 600 Prozent bei Umsatz und Gewinn zurückgegangen. Doch angesichts der inzwischen enormen Umsatzbasis von 215,9 Milliarden Dollar in 2025/26 per Ende Januar – ein Plus von 65 Prozent zum Vorjahr – können sich die Erlöse natürlich irgendwann nicht mehr von Jahr zu Jahr verdoppeln, verdrei- oder gar vervierfachen.
Der Gewinn je Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent auf 4,90 Dollar. In diesem Jahr sind ähnliche Sprünge zu erwarten. So soll der Umsatz im ersten Quartal um 77 Prozent auf 78,0 Milliarden Dollar hochschiessen, die Bruttomarge konstant bei 78 Prozent bleiben. Insgesamt rechnen Analysten für das laufende Geschäftsjahr bis Januar 2027 mit einem Umsatzanstieg bei Nvidia von bis etwa 40 Prozent auf bis 300 Milliarden Dollar. Der Gewinn könnte dabei um 65 Prozent auf 8,15 Dollar je Aktie steigen.
Nachdem die Rekordzahlen aus 2025/26 präsentiert worden waren, ging es mit der Aktie allerdings ziemlich schnell nach unten. Am Freitag verlor Nvidia fünf Prozent an Wert. Vermutet wird, dass Handelssysteme von grossen institutionellen Investoren automatisiert eine Art Favoritenwechsel vollzogen haben und dabei Top-Performer der Vergangenheit wie Nvidia in am Kurshimmel weniger leuchtende Titel umgeschichtet haben.
Egal, wie man das betrachten mag: Rein fundamental gesehen ist Nvidia, noch dazu nach dem Kursverfall am Freitag, günstig zu haben. Obwohl der Gewinn in diesem Jahr um 65 Prozent steigen soll, gibt es die Aktie auf Basis dieser Schätzung mit 22er-KGV. Bei der Gewinnbewertung ist also noch deutlich Luft nach oben. 35er- oder gar 40er-KGVs und damit Kurse von 250 bis 300 Dollar scheinen möglich. Dazu kommt: Nvidia arbeitet bereits mit Hochdruck an der nächsten, noch besseren Prozessor-Generation. Diese dürfte 2027/28 den Ausbau der Marktstellung und weitere Rekordergebnisse bringen.
Trading-orientierte Anleger haben die operativen Perspektiven zwar im Hinterkopf, werfen aber einen Blick auf den Chart. Nvidia läuft seit Juli 2025 in einer Trading-Range zwischen etwa 170 und 195 Dollar. Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call darauf, dass die Aktie wie bereits viermal in den letzten sieben Monaten von der unteren Begrenzung der Handelsspanne erneut schnell nach oben dreht. Kurssteigerungen von rund zehn Prozent auf bis zu 195 Dollar scheinen möglich.
Ein Call mit 4er-Hebel (ISIN: CH1445446052) könnte dann etwa 40 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit 7er-Hebel (ISIN: CH1474037210) verspricht bei Nvidia-Kursen um 195 Dollar Gewinne von etwa 70 Prozent. Ein Call mit 9er-Hebel (ISIN: CH1463735188) würde sich fast verdoppeln.
