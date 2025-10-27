Börsianer haben sich in dieser Woche zwei Termine rot im Kalender angestrichen. Denn in dieser Woche finden zwei Ereignisse statt, die deutlich positiven Einfluss auf die Kurse haben könnten: Am Mittwoch dürfte die US-Notenbank Fed die Zinsen senken. Analysten gehen mit extremer Mehrheit davon aus, dass die US-Zentralbank den Leitzins in den USA dabei um 25 Basispunkte oder um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4,0 Prozent reduzieren wird.