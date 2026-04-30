Die Zahlen am 20. Mai könnten der Aktie weiteren Schub bringen. Besonders spannend ist dabei die Charttechnik. Nvidia konnte jetzt nämlich nicht nur den Widerstand bei 200 Dollar überspringen, sondern auch die Hürde beim bisherigen Allzeithoch bei knapp unter 210 Dollar knacken. Legt man die Entwicklung bei Intel und Texas Instruments zugrunde, ist am 20. Mai mit starken Zahlen von Nvidia zu rechnen. Die Aktie könnte kräftig zulegen und schon kurzfristig um weitere zehn Prozent in den Bereich um 230 Dollar hochschiessen.