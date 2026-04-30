20 Prozent kletterte die Aktie von Nvidia seit meiner letzten Empfehlung Anfang März. Die damals ebenfalls empfohlenen Calls auf das Nasdaq-Mitglied (ISIN: CH1445446052, CH1474037210 und CH1463735188) haben sich in nur sechs Wochen verdoppelt.
Nachdem die Aktie des Anbieters von Grafikkarten für KI damals viele Monate wegen Sorgen um das weitere Wachstum des KI-Sektors nur seitwärts gelaufen war, kam es Ende März zum Kursschub. Damals lieferte Halbleiterkonzern Samsung starke Prognosen für das erste Quartal ab und die lauteten: Der KI-Boom geht ungebremst weiter. Tatsächlich lieferte Samsung schon kurz danach ein Rekordergebnis mit einem Anstieg des Quartalsgewinns auf das Achtfache.
Zwischenzeitlich gesellen sich zu den guten Daten von Samsung weitere Firmen, die das Andauern der Hausse im KI-Sektor untermauern. Intel und Texas Instruments beispielsweise zeigen rosige Zukunftsperspektiven auf. Die Aktien dieser beiden Tech-Konzerne haussieren regelrecht. Intel hat sich im April verdoppelt, Texas Instruments ist 50 Prozent gestiegen.
In diesem positiven KI-Umfeld konnte dann eben auch die Aktie von Nvidia in vier Wochen rund 20 Prozent zulegen. Waren die Zahlen für das vierte Quartal per Ende Januar mit einem Umsatz- und Gewinnanstieg von 73 und rund 100 Prozent schon exzellent, so soll es im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2026/27 weiterhin extrem hohes Tempo geben. Die Erlöse sollen im Dreimonatszeitraum per Ende April um knapp 80 Prozent auf 78 Milliarden Dollar explodieren.
Man muss sich dieses extreme Wachstum einfach vor Augen führen. Im laufenden Geschäftsjahr per Ende Januar 2027 könnte der Umsatz von Nvidia nach Schätzungen der Analysten bei etwa 370 Milliarden Dollar landen. Das ist im Vergleich zu den Erlösen vor fünf Jahren, im Jahr 2022, ein Anstieg um mehr als das Zehnfache. Damals lag der Umsatz bei 26,9 Milliarden Dollar.
Der Gewinn soll dabei überproportional zulegen und im Zeitraum von fünf Jahren im Vergleich zu 2022 auf etwa 190 Milliarden Dollar oder um das Zwanzigfache explodieren.
Mit Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn von 50 Prozent und mehr im Jahr wären bei Nvidia auch 50er-KGVs zu rechtfertigen. Die Aktie wird derzeit im Vergleich zum enormen Wachstum aber nur mit einem relativ moderaten KGV von 25 bewertet. Da bestehen offensichtlich deutliche Nachhol-Chancen.
Die Zahlen am 20. Mai könnten der Aktie weiteren Schub bringen. Besonders spannend ist dabei die Charttechnik. Nvidia konnte jetzt nämlich nicht nur den Widerstand bei 200 Dollar überspringen, sondern auch die Hürde beim bisherigen Allzeithoch bei knapp unter 210 Dollar knacken. Legt man die Entwicklung bei Intel und Texas Instruments zugrunde, ist am 20. Mai mit starken Zahlen von Nvidia zu rechnen. Die Aktie könnte kräftig zulegen und schon kurzfristig um weitere zehn Prozent in den Bereich um 230 Dollar hochschiessen.
Passende Partner-Produkte zu Nvidia (Calls)
Risikofreudige Anleger hebeln diese Gewinne mit einem Call. Ein Produkt mit relativ geringem und damit weniger spekulativem 3er-Hebel (ISIN: CH1452829463) könnte 30 Prozent steigen. Ein Call mit 5er-Hebel (ISIN: CH1550939735) würde bei einem Nvidia-Kurs von 230 Dollar um 50 Prozent zulegen. Der Call mit spekulativem 10er-Hebel (ISIN: CH1554968920) verspricht eine Kursverdoppelung.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1452829463
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 142.24)
|Bank Julius Bär
|Nvidia Corp.
|Long
|CHF
|Gering
|CH1550939735
VT Long Mini-Future (Stop Loss 169.50)
|Bank Vontobel
|Nvidia Corp.
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1554968920
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 195.31)
|UBS
|Nvidia Corp.
|Long
|CHF
|Hoch
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