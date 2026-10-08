Mit einem Call wetten risikofreudige Anleger darauf, dass sich diese Kursumkehr weiter fortsetzt und dass die Porsche-Titel noch in diesem Jahr zumindest um zehn Prozent auf 46 Euro steigen werden. Ein Call mit 6er-Hebel (ISIN: CH1547176151) würde dann mehr als 50 Prozent zulegen. Das Zertifikat mit 7er-Hebel (ISIN: CH1548155873) verspricht Gewinne von 70 Prozent. Ein Call mit konstantem 8er-Faktor (ISIN: CH1576818764) würde sich bei einem fortgesetzten Rebound von Porsche auf 46 oder 47 Euro sogar verdoppeln.