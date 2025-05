Auch wenn das alles nicht gut klingt, sollten Anleger auf das Ergebnis achten: Im Gesamtjahr könnte trotz allem ein Gewinn bei Dr. Ing. Porsche von etwa 2,0 bis 2,50 Euro je Aktie in den Büchern stehen. Und mit einem KGV zwischen 20 und 25 wäre die Aktie nur in etwa halb so hoch bewertet wie Ferrari. Dazu kommt: Während Ferrari mit einem Kurs/Buchwert-Verhältnis (KBV) von etwa 20 bewertet ist, kommt Porsche nur auf ein KBV von rund 1,5.