Aber auch VW ist massiv unterbewertet und betrachtet man die Bewertung von Dr. Ing. Porsche – also dem Hersteller der Porsche-Fahrzeuge – zeigt sich etwa in Relation zu Ferrari ebenfalls eine massive Unterbewertung. Ferrari kommt auf ein KGV um 50, Dr. Ing. Porsche auf ein 10er- bis 15er-KGV. Dabei sind beide Autos absolut Kult und ein Bewertungsabschlag von Porsche von zwei Drittel zu Ferrari ist kaum zu rechtfertigen. Wäre Dr. Ing. Porsche nur halb so hoch bewertet wie Ferrari, dann wäre der direkte Anteil der Porsche Holding am Hersteller der Sportwagen schon 16 Milliarden Euro wert. Bei gleicher Bewertung sogar 32 Milliarden Euro.