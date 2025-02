Ein Call mit 5er-Hebel (ISIN: CH1405756177) würde bei einem Anstieg von Rheinmetall auf 1000 Euro rund 50 Prozent zulegen. Wer es weniger nervenaufreibend mag, aber mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit eine Rendite von 5,6 Prozent im Jahr erzielen will, der greift zu einem Barriere Reverse Convertible (ISIN: CH1373869440). Die Barriere von 251,70 Euro ist dermassen weit vom aktuellen Kursniveau der Aktie entfernt, dass es schon kaum noch vorstellbar ist, dass dieses Investment am Ende der Laufzeit am 30. Januar 2026 nicht aufgeht. Mit einer Barriere von 528,30 Euro zwar etwas riskanter ist das Barriere Reverse Convertible (ISIN: CH1405088852). Aber dafür liegt dort die Maximalrendite auch bei 8,4 Prozent im Jahr. Aber auch diese Barriere liegt fast 50 Prozent unter dem aktuellen Kurs und scheint angesichts des aktuellen politischen Umfelds bis zum Ende der Laufzeit in einem Jahr kaum gefährdet.