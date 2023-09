Auch wenn die Aktie am Mittwoch nicht im Minus lag: In den letzten drei Monaten hat Mercedes deutlich an Wert verloren. Das Minus beträgt seit Mitte Juni 15 Prozent. Dabei gab es im ersten Halbjahr bessere Absatzzahlen in Europa, und Mercedes konnte in den sechs Monaten rund sechs Prozent mehr Fahrzeuge verkaufen. Zudem hob Firmenchef Ola Källenius Ende Juli die Prognose an. Wie schon im vergangenen Jahr ist auch in 2023 ein 4er- bis 5er-KGV und eine Dividende mit einer Rendite um acht Prozent drin.