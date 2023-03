Das bedeutet: Um so höher das Gold-Silver-Ratio ist, um so eher erkennen Anleger darin eine Kaufgelegenheit für Silber. Die Annahme: Ist das Verhältnis hoch, so wird es früher oder später in Richtung des Durchschnittswerts - oder vielleicht sogar darunter - fallen. Ein Gold-Silver-Ratio von über 80 betrachten viele Börsianer als eine Kaufgelegenheit bei Silber.