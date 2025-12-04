Nachfrage grösser Angebot – das hat in der Regel steigende Preise zur Folge. Die Wahrscheinlichkeit ist damit also hoch, dass Silber auch in 2026 klettern wird. Vielleicht sind schon bald 65 Dollar je Unze drin. Risikofreudige Anleger, die das so sehen, verstärken einen weiteren Preisanstieg mit einem ersten Kursziel von 65 Dollar oder einem Anstieg um 15 Prozent mit einem Hebelzertifikat auf das Edelmetall und vervielfachen damit Kursgewinne bei Silber.