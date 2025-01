Egal wohin man blickt, ob Euro oder Schweizer Franken: In den letzten wenigen Monaten haben beide Devisen zum Greenback jeweils rund zehn Prozent an Wert verloren. Normalerweise ist es so, dass ein starker Dollar fallende Gold-Notierung bringt. Denn Gold wird international in Dollar gehandelt und steigt der Dollar zu anderen Währungen, dann wird es international für die Menschen in den einzelnen Währungsräumen eben teurer, Gold zu kaufen.