Das ist aber nur die eine Sache. Denn Gold ist in den letzten Wochen ebenfalls gestiegen. Und wenn der Goldpreis steigt, muss der Silberpreis bei konstantem Gold-Silver-Ratio in gleichem Ausmass nach oben gehen. Gold ist in dem Zeitraum um 200 Dollar je Unze oder rund acht Prozent geklettert. Zusammen mit dem Rückgang des Gold-Silver-Ratios von 88 auf knapp 85 ergibt sich so ein überproportionaler Preisanstieg bei Silber von zwölf Prozent.