Es klappte dann doch noch: Kurz vor Weihnachten schaffte der Schweizer Aktienmarkt mit dem SMI den Sprung über den Widerstand beim Allzeithoch vom März bei rund 13'150 Punkten. Und seither geht es mit dem Index wie auf kleinen Stufen einer Treppe immer weiter in die Höhe. Das Kursziel der letzten Besprechung des heimischen Leitindex von Anfang Oktober bei 13'000 Punkten ist also nicht nur erreicht, sondern bereits überschritten.