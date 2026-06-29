Deutschland steckt hausgemacht in einer ganz tiefen Krise drin, und die erwarteten Wachstumsraten sind vermutlich viel zu optimistisch. Die Nachbarn verlieren zehntausende Arbeitsplätze in der Industrie pro Monat, es gibt eine Flut an Firmenpleiten und viele Industriekonzerne wandern ins Ausland ab. Woher da selbst ein mickriges Wachstum von 0,5 Prozent kommen soll, ist fraglich. Selbst trotz der gewaltigen Staatsverschuldung von 500 Milliarden Euro für Infrastrukturprojekte glaubt man in Deutschland in weiten Ökonomen- und Analysten-Kreisen eher an Schrumpfung als an Zuwächse.