So soll der Umsatz bei Cloud und künstlicher Intelligenz in diesem Jahr bereits bei zehn Milliarden Dollar liegen. Tendenz weiter stark steigend. Denn Amazon baut seine Geschäfte im IT- und Tech-Bereich immer weiter aus. Dazu zählen ein neues Chatbot-Programm für Geschäftskunden, der Einstieg beim Konkurrenten ChatGPT oder der Markstart von Robotern für die Kunden.