So viel zu Gold, Silber und Kupfer. Jetzt zu Barrick Mining. Mit dem Kursschub vor allem bei Gold ging auch die Aktie des Minenkonzerns aus Toronto, Kanada, steil nach oben. Aber eher auch nur in etwa im Gleichschritt mit der Goldnotierung. Genau betrachtet müsste der Titel aber deutlich schneller klettern. Denn im Umfeld des hohen Goldpreises steigt der Gewinn des Goldproduzenten überproportional an. Sind erst einmal die Gesamtkosten – etwa für Produktion oder Verwaltung – durch den Goldpreis gedeckt, fliessen weitere Kurssteigerungen beim Edelmetall voll in das Ergebnis des Unternehmens ein.