Was genau die Ursache ist, lässt sich schwer sagen. Aber auf jeden Fall kam es ab dem 6. August offensichtlich nicht zum ungebremsten Verkaufsdruck bei SpaceX. An dem Tag endete nämlich das Lock-up für mehrere grosse Investoren beim Luft- und Raumfahrt- sowie KI-Konzern. Ab diesem Tag hätten Frühphasen-Investoren bis zu etwa 1 Milliarde SpaceX-Aktien im Gegenwert von über 100 Milliarden Dollar - entsprechend mehr als 10 Prozent vom Unternehmenswert - auf den Markt schmeissen können.